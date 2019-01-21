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Архив - Донецкая область

В ОРДО заявили о массовой переброске танков ВСУ под Горловкой

21.01.2019 16:01
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В ОРДО заявили о массовой переброске танков ВСУ под Горловкой

Так называемая «разведка ДНР» якобы зафиксировала прибытие около 30 танков на территорию машиностроительного завода в поселке Новгородское под неподконтрольной Украине Горловкой. Об этом сообщил так называемый «начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР» Даниил Безсонов.

Представитель ОРДО отметил:

«Мы располагаем достоверной информацией о прибытии танков в населенный пункт Новгородское, недалеко от Дзержинска. На территории Новгородского машиностроительного завода по адресу ул. Петровского 1, находятся около тридцати единиц танков 58-й отдельной мотопехотной бригады. Отмечу, что удаление скопления тяжелой техники противника от линии соприкосновения — менее пяти километров, что является грубейшим нарушением Минских соглашений».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Горловка, ВСУ, ОРДО
 
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