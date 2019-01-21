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В ОРЛО пообещали штрафовать за невыплату «зарплат»
21.01.2019 17:30
Сегодня так называемые «депутаты Народного Совета ЛНР» приняли закон «О внесении изменений в ст. 158 УК ЛНР». Об этом сообщают подконтрольные ОРЛО СМИ,
Этот «закон» увеличивает размер штрафов за невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и других выплат. «И.о. генпрокурора ЛНР» Сергей Горенко отметил:
«Принятие закона будет способствовать решению проблемы невыплаты заработной платы в Республике».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, зарплата, штраф, ОРЛО
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