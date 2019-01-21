Вернуть весь Донбасс под контроль «ДНР» и «ЛНР»: Пушилин рассказал о планах

21.01.2019 11:48

Как передает replyua.net, главарь «ДНР» Денис Пушилин в отличии от своего предшественника Александра Захарченко мало общается со СМИ, рассказывает фейки и грозится взять Киев, он последнее время практически никак не комментирует события, которые происходят в «ДНР». Тем не менее, судя по всему, с Кремля пришла новая вводная и Пушилин появился перед журналистами.



Главарь «ДНР» заявил, что перед ним, как и перед «руководителем» «ЛНР» стоит всего одна задача – любым путем добиться того, чтобы границы «псевдореспублик» заканчивались там, где заканчивается Донецкая и Луганская области, иными словами сепаратист дал понять, что пророссийские боевики будут продолжать усиливать эскалацию, отвоевывая у украинской армии территории, которые сегодня контролирует Киев.



Также Пушилин высказался о предстоящих выборах президента в Украине. Главарь «ДНР» не видит никого из кандидатов в президенты, кто бы мог сесть за стол переговоров с «народом» Донбасса и мог гарантировать закрепление особого статуса для Донбасса, как это было гарантировано Минскими договоренностями.