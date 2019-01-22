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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» на блокпосту в Еленовке считают, что в Донецке «все инвалиды»

22.01.2019 11:46
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Боевики «ДНР» на блокпосту в Еленовке считают, что в Донецке «все инвалиды»

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпосту «ДНР» в Еленовке считают, что во временно оккупированном Донецке живут только «инвалиды».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпосту «ДНР» в Еленовке, заставляют стоять людей в многочасовых очередях, иногда по несколько суток. При этом, практически полностью, упразднена «льготная очередь» для инвалидов. Боевики «ДНР» мотивируют это тем, что «в Донецке все инвалиды 2 группы».

Вот что рассказывают жители временно оккупированных территорий, вынужденные проезжать через блокпост боевиков «ДНР» в Еленовке:

«На еленовке 2 группу завернут точно. Проверено лично на протяжении 4 лет. В 2014 пропускали, потом сказали что в донецке все инвалиды 2 группы. Вот такие добрые. Иногда не проверяют вообще, но рискованно — потерять время и уехать в конец общей очереди. Было и такое».



Теги: Донецк, Донбасс, Еленовка, блокпост, ДНР, боевики, инвалиды
 
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