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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» понесли потери в живой силе – ликвидирован один человек и один ранен

22.01.2019 12:49
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Боевики «ДНР» понесли потери в живой силе – ликвидирован один человек и один ранен

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области несут потери в живой силе.

Так, ликвидирован один боевик и ещё один ранен.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Пресс-цент ООС со ссылкой на данные разведки сообщает, что 21 января один оккупант ликвидирован и один получил ранения.



Теги: Донбасс, ранение, разведка, ликвидация, ДНР, боевики, потери, ООС
 
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