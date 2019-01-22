Боевики «ДНР» понесли потери в живой силе – ликвидирован один человек и один ранен

22.01.2019 12:49

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области несут потери в живой силе.

Так, ликвидирован один боевик и ещё один ранен.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Пресс-цент ООС со ссылкой на данные разведки сообщает, что 21 января один оккупант ликвидирован и один получил ранения.