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"Депутат ДНР" прозрела после смертей в очередях на КПП: "Вот так наша республика встречает и провожает граждан"
22.01.2019 08:05
"Депутат народного совета республики" недовольна циничным равнодушием оккупационной власти. "Народная избранница" террористической "ДНР" Анастасия Селиванова поражена отношением руководства "республики" к своим гражданам. "Прозрела" "депутат" после того, как люди начали умирать на блокпостах, передает "Диалог.UA".
"На блокпостах умирают люди. Наши люди. Вот так наша республика встречает и провожает граждан", - сокрушается Селиванова, взывая к Пушилину. Соответствующий скриншот показал на своей странице в Twitter украинский журналист Денис Казанский.
Теги: Донбасс, депутат, люди, смерть, ДНР, КПП, очереди
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