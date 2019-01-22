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КПВВ, которые нас убивают
Пересечение линии разграничения через донбасские КПВВ остается огромной проблемой. Ее пытаются решить. Но пока получается не очень.
В последнее время практические каждый день приходят сообщение о смерти людей у линии разграничения. Не от обстрелов. От инфарктов, инсультов и прочих «подрывов» здоровье, до которых доводят мучения при попытке пересечь линию разграничения. Умирают по обе ее стороны.
Так, 17 января на блокпосте вооруженных формирований вблизи Горловки вооруженный боевик сообщил наблюдателям СММ, что 16 января скончалась 71-летняя женщина, которая ожидала в такси на пересечение блокпоста. Сотрудники морга в Горловке сообщили, что 16 января тело женщины было доставлено в морг и что смерть женщины наступила вследствие естественных причин.
18 января тело умершего мужчины в возрасте 70-80 лет было зафиксировано возле контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) в Станице Луганской.
Т.н. «депутат» созданного Россией квазиобразования «ДНР» Сергей Сверчков признал, что на контрольно-пропускных пунктах неподконтрльной Донетчины, расположенных у линии разграничения, сложилась кризисная ситуация. По его словам, «из-за ограниченного финансирования, нехватки кадрового состава ситуация на КПП с каждым годом усугубляется и сегодня является критичной, что приводит к возрастанию социальной напряженности».
С подконтрольной стороны ситуация начала несколько улучшаться с прошлого года. Начальник отдела по вопросам восстановления и развития МинВОТ Светлана Авраменко напомнила, что продолжаются работы по благоустройству трех КПВВ, расположенных на линии разграничения в Донецкой области.
«В прошлом году нам удалось добиться благоустройства двух КПВВ – это КПВВ "Станица Луганская" в Луганской области и КПВВ "Марьинка" в Донецкой области. Эти КПВВ уже благоустроены соответствующим образом. Они оборудованы навесами, зонами сервиса, местами для отдыха, обеспечены энергоснабжением, водоснабжением, - отметила Авраменко, уверяя, что благоустройство этих двух КПВВ позволило увеличить их пропускную способность до 880 тыс. человек в месяц. - В конце прошлого года было начато благоустройство еще трех КПВВ – это "Новотроицкое", "Гнутово", "Майорское". Надеемся, что в этом году будут выполнены все необходимые работы по их благоустройству и население сможет пересекать линию разграничения без напряжения».
Впрочем, как видим, напряжение сохраняется даже у реконструированных КПВВ. И не просто сохраняется, а – убивает.
Источник avdeevka.city
Теги: Донбасс, убийство, напряжение, КПВВ
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