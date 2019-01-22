На КПВВ «Майорское» из-за ДТП с пассажирским автобусом образовалась огромная пробка

22.01.2019 13:48

21 января на автодороге в районе КПВВ «Майорск» на Донетчине из-за ДТП образовалась большая пробка.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, передает donpress.com.

В штабе отметили, что ДТП произошло с пассажирским автобусом:

«Из-за повреждения и потери левого заднего колеса водитель заполненного рейсового пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту „Бахмут-Майорск“ в направлении КПВВ „Майорск“, потерял управление и полностью перегородил техникой проезжую часть»

Отмечается, что движение удалось восстановить только некоторое время спустя:

«Офицеры наблюдательной группы организовали взаимодействие с представителями военно-гражданской администрации ближайшего поселка Зайцево и привлекли на помощь специалистов ремонтной бригады компании Укрэнерго, которые еще находились неподалеку. С помощью спецтехники удалось оперативно эвакуировать автобус с проезжей части дороги. Это позволило восстановить беспрепятственное движение автотранспорта и разблокировать работу КПВВ. К счастью, никто из многочисленных пассажиров, возвращавшихся на временно оккупированную территорию, не пострадал».