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На КПВВ «Майорское» из-за ДТП с пассажирским автобусом образовалась огромная пробка
21 января на автодороге в районе КПВВ «Майорск» на Донетчине из-за ДТП образовалась большая пробка.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, передает donpress.com.
В штабе отметили, что ДТП произошло с пассажирским автобусом:
«Из-за повреждения и потери левого заднего колеса водитель заполненного рейсового пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту „Бахмут-Майорск“ в направлении КПВВ „Майорск“, потерял управление и полностью перегородил техникой проезжую часть»
Отмечается, что движение удалось восстановить только некоторое время спустя:
«Офицеры наблюдательной группы организовали взаимодействие с представителями военно-гражданской администрации ближайшего поселка Зайцево и привлекли на помощь специалистов ремонтной бригады компании Укрэнерго, которые еще находились неподалеку. С помощью спецтехники удалось оперативно эвакуировать автобус с проезжей части дороги. Это позволило восстановить беспрепятственное движение автотранспорта и разблокировать работу КПВВ. К счастью, никто из многочисленных пассажиров, возвращавшихся на временно оккупированную территорию, не пострадал».
Теги: Донбасс, автобус, пассажиры, пробка, дорога, ДТП, Майорск, КПВВ
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