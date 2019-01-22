Победа Тимошенко на выборах президента: Ходаковский рассказал, что ждет оккупированный Донбасс

22.01.2019 13:10

Один из первых главарей "ДНР" Александр Ходаковский рассказал, что будет в случае победы на выборах президента Украины Юлии Тимошенко, и предупредил Россию и жителей Донбасса о последствиях.

На своей странице в социальной сети Ходаковский пишет, что в случае победы Тимошенко Украина примет пакет законов о статусе оккупированной части Донбасса для "Л/ДНР", после чего Россия должна будет сделать ответный дружественный шаг, передает dialog.ua.

"Вдумайтесь: пришли в Украине к власти те, кого Россия считает более вменяемой силой - Тимошенко и Ко. Далее они протаскивают в Парламент своих людей и принимают пакет законов о каком-то статусе нынешних территорий Л/ДНР, а Россия в ответ должна будет продемонстрировать ответный "дружественный" шаг", - пишет российский наемник. Ходаковский заявляет, что после прекращения войны и возвращения украинских флагов в "Л/ДНР" произойдет взрыв, после которого толпы беженцев должны устремиться в сторону России. Он отметил, что после начала хаоса Москва может закрыть границу для украинцев с Донбасса либо пустить их внутрь страны. Однако любой из его вариантов по Ходаковскому предполагает катастрофу. "Как поступит Россия? Закроет всем въезд, отключит вещание с территорий, чтобы то, что с нами будут творить, не просочилось в эфир? Или пустит к себе сотни тысяч "мигрантов"? ... Они будут знать, что они потеряли все. И кого они будут винить, догадываетесь? Я все это вижу, как на экране кино, и стучу, и говорю, и делаю все, что могу, чтобы этого не случилось.... " - предполагает российскую реакцию наемник.