Пушилин открыто угрожает: "Мы сделаем из всего Донбасса полноценное "Л/ДНР""

22.01.2019 07:45

Главарь пророссийских боевиков из террористической организации "Донецкая Народная Республика" решил окончательно обнаглеть в своей милитаристской риторике, угрожая суверенному украинскому государству. Одиозный сепаратист Денис Пушилин отметился крайне бредовым заявлением о территориях Донецкой и Луганской областей, которые находятся под контролем украинских новостей, передает "Диалог.UA".

Пушилин подчеркнул, что одной из главных задач для так называемого "руководства" из квазиреспублик "ДНР" и "ЛНР" является с помощью "мирного способа" сделать весь украинский Донбасс полноценными территориями "Л/ДНР". Он также признал, что доходы жителей на оккупированных кремлевскими марионетками территориях оставляют желать лучшего.