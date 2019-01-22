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Пушилин открыто угрожает: "Мы сделаем из всего Донбасса полноценное "Л/ДНР""
22.01.2019 07:45
Главарь пророссийских боевиков из террористической организации "Донецкая Народная Республика" решил окончательно обнаглеть в своей милитаристской риторике, угрожая суверенному украинскому государству. Одиозный сепаратист Денис Пушилин отметился крайне бредовым заявлением о территориях Донецкой и Луганской областей, которые находятся под контролем украинских новостей, передает "Диалог.UA".
Пушилин подчеркнул, что одной из главных задач для так называемого "руководства" из квазиреспублик "ДНР" и "ЛНР" является с помощью "мирного способа" сделать весь украинский Донбасс полноценными территориями "Л/ДНР". Он также признал, что доходы жителей на оккупированных кремлевскими марионетками территориях оставляют желать лучшего.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, Пушилин
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