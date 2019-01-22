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У армии России "200-е" и "300-е" после провокаций против ВСУ: детали атак и жарких боев на Донбассе

22.01.2019 10:24
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У армии России "200-е" и "300-е" после провокаций против ВСУ: детали атак и жарких боев на Донбассе

Гибридная армия Российской Федерации несет летальные и санитарные потери на временно оккупированном Донбассе, нарушая перемирие.

В течение минувших суток, 21 января, пророссийские боевики "Л/ДНР" несколько раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, передает "Диалог.UA".

Соответствующие данные сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил. В штабе ООС зафиксировали, что боевики вели в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток” обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия вблизи поселка Водяное в районе города Марьинка. К счастью, в ходе обстрелов российскими оккупантам ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранений. Вооруженные силы Украины совершали мощные ответные удары после провокаций противника, применяя дежурные огневые средства. По данным разведки, один боевик уничтожен и один получил ранения.



Теги: Россия, Донбасс, потери, ВСУ, обстрелы, провокации, ООС
 
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