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В Киевском районе Донецка произошло серьезное ДТП: много пострадавших
22.01.2019 12:07
Вчера в неподконтрольном Украине Донецке в Киевский районе на улице Горной произошло серьезное ДТП в результате которого пострадали 4 человека.
Об этом сообщили в «МЧС ДНР», передает donpress.com.
Так, в «ведомстве» сообщили:
» Произошло столкновение микроавтобуса с легковым автомобилем, остановившимся на проезжей части из-за загорания в двигательном отсеке.
В результате ДТП пострадало 4 человека: водитель легкового автомобиля, водитель и пассажиры автомобиля ВАЗ-2104, остановившегося для помощи в тушении загорания».
Отмечается. что возгорание автомобиля ВАЗ-2102 ликвидировали до прибытия спасателей.
Теги: Донецк, Донбасс, авария, МЧС, ДТП, ДНР, пострадавшие
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