В Макеевке на месте пожара обнаружено тело погибшего

22.01.2019 17:51

Вчера в неподкнтрольной украинскому правительству Макеевке Донецкой области в Горняцком районе города на улице Космической в частном доме произошел пожар.

Об этом сообщают в пресс-службе так называемого «МЧС ДНР», передает donpress.com.

Как отмечают спасатели, на месте пожара обнаружено обгоревшее тело, анкетные данные и половая принадлежность погибшего устанавливаются.

Кроме того, устанавливается и причина пожара.