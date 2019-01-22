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В Новоазовске произошли кровавые разборки между боевиками
22.01.2019 16:08
Убийство произошло в оккупированном Новоазовске на юге „ДНР“.
Русский ресурс «Runews” опубликовал материал о жутком убийстве, передает news.dn.ua.
Оперативный сотрудник Новоазовского „РО МВД ДНР“ снял последствия кровавых разборок.
Личность погибшего пока не установлена. Однако, следствию предварительно удалось установить, что погибший являлся „военнослужащим“ воинской части вч 08819, которая дислоцируется в городе Новоазовск.
От источника стало известно, что „военный“ был убит из обреза охотничьего ружья. Стреляли в потерпевшего практически в упор.
Теги: Донбасс, Новоазовск, убийство, МВД, ДНР, боевики
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