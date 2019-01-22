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В ОРДО заявили о задержании подозреваемых в резонансном убийстве
Так называемая «генпрокуратура ДНР» сообщила о задержании подозреваемых в резонансном убийстве трех человек в неподконтрольном Украине Донецке.
Об этом сообщили в пресс-службе «ведомства», передает donpress.com.
В пресс-службе отметили:
«В производстве следователя прокуратуры Кировского района г. Донецка находятся уголовные дела, возбужденные по статье 106 ч. 1 и ч. 2 по факту насильственной смерти трех жителей Кировского района».
Отмечается, что 14 января 2019 года в Кировский райотдел поступило сообщение об обнаружении трех тел, возбуждено уголовное дело. Вскоре были «задержаны двое жителей поселка Кировского района г. Донецка».
В «ведомстве» добавили:
«Уголовные дела объединены в одно производство и в настоящее время по ним проводится предварительное следствие. Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания».
Теги: Донецк, Донбасс, убийство, Генпрокуратура, уголовное дело, задержание, ДНР
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