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Архив - Донецкая область

В ОРДО заявили о задержании подозреваемых в резонансном убийстве

22.01.2019 16:29
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В ОРДО заявили о задержании подозреваемых в резонансном убийстве

Так называемая «генпрокуратура ДНР» сообщила о задержании подозреваемых в резонансном убийстве трех человек в неподконтрольном Украине Донецке.

Об этом сообщили в пресс-службе «ведомства», передает donpress.com.

В пресс-службе отметили:

«В производстве следователя прокуратуры Кировского района г. Донецка находятся уголовные дела, возбужденные по статье 106 ч. 1 и ч. 2 по факту насильственной смерти трех жителей Кировского района».

Отмечается, что 14 января 2019 года в Кировский райотдел поступило сообщение об обнаружении трех тел, возбуждено уголовное дело. Вскоре были «задержаны двое жителей поселка Кировского района г. Донецка».

В «ведомстве» добавили:

«Уголовные дела объединены в одно производство и в настоящее время по ним проводится предварительное следствие. Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания».



Теги: Донецк, Донбасс, убийство, Генпрокуратура, уголовное дело, задержание, ДНР
 
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