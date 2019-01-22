Главная / Новости / Донецкая область / «Ждем великих перемен»: в Донецке скопление скорых, по улицам новые блокпосты
Последние новости раздела
- Донбасс захватила безысходность: "Все начало сбоить и ломаться, вокруг только гниение и беззаконие"19:04
- «Ждем великих перемен»: в Донецке скопление скорых, по улицам новые блокпосты19:02
- Пассажиры автобуса Мариуполь - Москва на 10 часов застряли в пути18:35
- В Макеевке на месте пожара обнаружено тело погибшего17:51
- На дорогах Донецкой области спасатели вызволили из созданных непогодой "ловушек" 10 машин17:28
- Боевики заявили о готовности сбивать беспилотники миссии ОБСЕ17:10
- В ОРДО заявили о задержании подозреваемых в резонансном убийстве16:29
- В Новоазовске произошли кровавые разборки между боевиками16:08
- Лев-переселенец из зоопарка на Донетчине погиб от истощения15:46
- Процветающая "республика": жители поделились фото гнилых пассажирских автобусов в Донецке15:33
«Ждем великих перемен»: в Донецке скопление скорых, по улицам новые блокпосты
22.01.2019 19:02
Жители неподконтрольного украинскому правительству Донецке в социальных сетях сообщают о неожиданном оживлении среди подразделений НВФ на улицах города, пишет ДонПресс.
По словам дончан, по городу появилось много блокпостов со стоп-контролем. При этом в Киевском районе города зафиксировано скопление «скорых» и автомобилей «правоохранителей» В своих комментариях люди пишут:
«А что у нас новенького в городе случилось? Везде блок-посты со Стоп-контролем».
«Может, учения у них?»
«Полно комендачей в полной выкладке, движуха безномерных от Виктории и МГБ. Ждем великих перемен».
Теги: Донецк, Донбасс, скорая помощь, блокпост, перемены
Читайте также:
- Губернатор подарил Старобешевскому району новую машину "Скорой помощи" (ФОТО)
- Донбасский фронт: "скорая" за украинские блокпосты не ездит (ВИДЕО)
- На дорогах - пробки: трассы Донецка перекрывают бетонные блокпосты (ВИДЕО)
- Ребенок получил ожог пищевода, проглотив батарейки
- МЧС Украины обвинило пресс-службу донецкого губернатора во лжи
- На Донбассе у блокпоста боевиков умерла женщина
- Донбасс захватила безысходность: "Все начало сбоить и ломаться, вокруг только гниение и беззаконие"19:04
- «Ждем великих перемен»: в Донецке скопление скорых, по улицам новые блокпосты19:02
- Пассажиры автобуса Мариуполь - Москва на 10 часов застряли в пути18:35
- В Макеевке на месте пожара обнаружено тело погибшего17:51
- На дорогах Донецкой области спасатели вызволили из созданных непогодой "ловушек" 10 машин17:28
- Боевики заявили о готовности сбивать беспилотники миссии ОБСЕ17:10
- В ОРДО заявили о задержании подозреваемых в резонансном убийстве16:29
- В Новоазовске произошли кровавые разборки между боевиками16:08
- Лев-переселенец из зоопарка на Донетчине погиб от истощения15:46
- Процветающая "республика": жители поделились фото гнилых пассажирских автобусов в Донецке15:33
- Донбасс захватила безысходность: "Все начало сбоить и ломаться, вокруг только гниение и беззаконие"19:04
- «Ждем великих перемен»: в Донецке скопление скорых, по улицам новые блокпосты19:02
- Пассажиры автобуса Мариуполь - Москва на 10 часов застряли в пути18:35
- Морозы до -16, опасный гололед и мощные снегопады: подробный прогноз погоды для всех регионов Украины18:10
- В Макеевке на месте пожара обнаружено тело погибшего17:51
- На дорогах Донецкой области спасатели вызволили из созданных непогодой "ловушек" 10 машин17:28
- Боевики заявили о готовности сбивать беспилотники миссии ОБСЕ17:10
- Учительница из Донецка: Хватит выживание в оккупации называть предательством Украины16:48
- В ОРДО заявили о задержании подозреваемых в резонансном убийстве16:29
- В Новоазовске произошли кровавые разборки между боевиками16:08
- Учительница из Донецка: Хватит выживание в оккупации называть предательством Украины16:48
- Ученые утверждают, что вода в душевых таит смертельную опасность09:25
- Врачи сообщили, кому строго противопоказан кофе22:25
- Поедание глины оказалось полезным для здоровья20:30
- Какие три знака Зодиака вернутся к своей бывшей второй половинке в 2019?20:15
- Ученые объяснили, почему нельзя два раза кипятить воду в чайнике18:03
- Чем заменить кофе: лучшие натуральные напитки для бодрости17:15
- Приметы и суеверия: почему нельзя оставлять ложку в чашке10:02
- Названы ранние признаки развития диабета22:30
- Почему надо по утрам вставать пораньше22:02
- Ярко и необычно: этим Знакам Зодиака 2019 год обещает много счастья
- В РФ заметили в небе тревожное предзнаменование конца света
- В ОРДЛО три дня будут пытаться эвакуировать население
- "ДНР/ЛНР" ограничили выезд для некоторых жителей: теперь выехать в Украину можно только по "спецразрешению"
- Проблемы с пенсиями в Украине: как и почему урежут выплаты
- В Донецке массовое отравление в "Аквапарке"
- «Эпидемия все ближе»: медики ОРДО шокированы новым требованием «власти»
- Сценарии возвращения Донбасса в 2019 году
- Видео: дорога "ада" из Донецка в Луганск - чего "добился" оккупированный Донбасс, отказавшись от Украины
- "ДНР" живет именем Закона Украины, так чья мы тогда территория", - блогер