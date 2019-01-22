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Жертвами войны на Донбассе стали почти 13 тысяч человек - ООН
Вследствие вооруженного конфликта на Востоке Украины с апреля 2014 года до конца 2018 года погибли от 12 800 до 13 000 человек. Такие данные привела в понедельник, 21 января, Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Киеве, пишет УНИАН.
По данным миссии, примерно 3300 погибших на Донбассе были гражданскими лицами, 4000 - военнослужащими украинской армии, а 5500 - поддерживаемыми Россией вооруженными боевиками. Еще от 27 тысяч до 30 тысяч человек получили во время конфликта ранения.
В конце 2017 года ООН наводила меньшее количество погибших в результате конфликта на Востоке Украины - 10 300 человек. Количество раненых тогда оценивали в 24 тысячи. В 2018 году, по данным ООН, на Донбассе погибли 55 гражданских лиц (это вдвое меньше, чем до 2017 года), 224 получили ранения. Украинские военные оценивают свои потери в 100 погибших и более 500 раненых. Пророссийские сепаратисты сообщают о 162 погибших и 310 раненых. В целом на подконтрольных сепаратистам территориях с начала конфликта погибли более 4700 человек.
Теги: Донбасс, ООН, жертвы, погибли
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