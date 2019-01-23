Аферы с пенсиями: Жителей Донбасса предупреждают о псевдоадвокатах

23.01.2019 19:15

Благотворительный фонд «Право на защиту» предупреждает жителей Донецкой и Луганской областей о возможных случаях мошенничества. Аферисты представляются адвокатами и интересуются пенсионными выплатами и долгами. Об этом сегодня, 23 января, сообщается на сайте фонда.

«Клиенты сообщают нам о попытке посторонних лиц под видом адвокатов получить информацию о получении либо неполучении пенсионных задолженностей», – говорится в сообщении.

В организации рекомендуют в подобных случаях тщательно проверять информацию о собеседниках. Например, не бояться задавать уточняющие вопросы. При малейших сомнениях специалисты просят звонить на горячую линию БФ «Право на защиту» по телефонам: (099) 507 50 90, (094) 905 67 64, (063) 496 80 88, (098) 597 64 72.

Ранее сообщалось, что на проблемах пенсионеров-переселенцев зарабатывают дельцы как на подконтрольной Украине части Донбасса, так и за линией разграничения.

Источник: https://dnews.dn.ua