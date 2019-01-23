Боевики "Л/ДНР" продолжают нарушать минские договоренности: в ООС рассказали, что террористы прячут от ОБСЕ

23.01.2019 13:25

Стало известно, что сепаратисты прячут тяжелое вооружение от Мониторинговой миссии.

При этом, как отмечают в штабе ООС, они нарушают минские договоренности, используя запрещенное вооружение, провоцируя таким образом дополнительные конфликты. Оккупанты из Российской Федерации наряду с сепаратистами не только используют тяжелое вооружение, но еще и пытаются надежно его хранить тайно на территории "Л/ДНР".

Об этом рассказал пресс-центр ООС на своей страничке в "Фейсбуке", передает издание "Диалог.UA". "Международные наблюдатели из ОБСЕ сообщили о том, что оккупанты нарушают условия, которые предусматривают отведение вооружения.

В своих отчетах представители Миссии рассказали о том, что боевики всеми возможными способами пытаются скрыть свое тяжелое вооружение", - сказано в сообщении пресс-центра. Украинские военные отметили, что сепаратисты в очередной раз нарушают минские договоренности и идут на провокации, стараясь при этом скрыть факты собственных нарушений. Это, как отметили в пресс-центре, провоцирует обострение конфликта, который продолжается уже больше 5 лет.

Более подробной информации не было представлено по этому поводу.



Источник: www.dialog.ua