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ГПСУ изменит график работы КПВВ в день выборов в Украине

23.01.2019 15:14
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ГПСУ изменит график работы КПВВ в день выборов в Украине

Госпогранслужба намеренат изменить распорядок работы контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе в день голосования на выборах Президента Украины. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.

В ведомстве отметили:

«Во избежание очередей на КВПП в Луганской и Донецкой областях в день голосования Государственная пограничная служба планирует перевести их на другой распорядок работы: либо продлить рабочий день, или добавить количество сотрудников».

Напомним, выборы Президента Украины пройдут 31 марта.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, выборы, КПВВ
 
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