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«История с "котлами" повторится»: Главари ОРДО обратились к бойцам ВСУ
Так называемое «управление Народной милиции ДНР» призвало украинских военнослужащих отказаться от участия в «гражданской войне». Об этом заявил начальник «пресс-службы УНМ ДНР» Даниил Безсонов.
Представитель НВФ «ДНР» отметил:
«Обращаюсь к украинским военнослужащим, которые непосредственно находятся на передовой. Откажитесь от выполнения преступных приказов и вернитесь домой к своим семьям. Не будьте пушечным мясом! Преступная украинская власть и бездарные командиры списывают свои ошибки на простых солдат и младших офицеров».
При этом он напомнил о значительных потерях ВСУ в «Дебальцевском котле». Безсонов уточнил:
«В случае если вы получите приказ к переходу в наступление, история с „котлами“ повторится. Вы будете брошены своими командирами и погибните. А те, кто сможет вырваться и выживет, будет отвечать перед украинским судом за преступные ошибки своих сбежавших командиров, как это уже было неоднократно».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ДНР, боевики, ОРДЛО
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