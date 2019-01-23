- «История с „котлами“ повторится»: Главари ОРДО обратились к бойцам ВСУ16:38
- Насосная станция ЮДВ подверглась обстрелу, – «Вода Донбасса»16:20
- ЕВРОСОЮЗ ОТПРАВЛЯЕТ СПЕЦМИССИЮ В МАРИУПОЛЬ15:49
- Комендантский час, пьяное быдло с автоматами: Донецк стал городом угасающей надежды15:35
- ГПСУ изменит график работы КПВВ в день выборов в Украине15:14
- Боевики "Л/ДНР" продолжают нарушать минские договоренности: в ООС рассказали, что террористы прячут от ОБСЕ13:25
- Жебривский назвал главное условие для достижения мира на Донбассе12:36
- Донбасс содрогается, боевики ведут масштабные бои: слышны мощные взрывы 09:16
- В Донецке и Макеевке останавливают весь транспорт. Идет повальная проверка08:45
- Водафон в "ДНР" при смерти - «министр связи» ОРДО сделал заявление о мобильном операторе08:15
Комендантский час, пьяное быдло с автоматами: Донецк стал городом угасающей надежды
Преподаватель из неподконтрольного украинским властям Донецка Олеся (в целях безопасности имя изменено – ред.), рассказала о том, каков город сегодня, и какие настроения у местных жителей в «ДНР», передает dnews.dn.ua с ссылкой на «Черноморская ТРК».
«Я вот часто думаю, как понимают слово "заложники" жители мирной территории Украины. Наверное, это слово ассоциируется с фильмами о терактах: вот обвязанный взрывчаткой террорист держит пистолет у виска ребенка или женщины, а дальше – или взрыв, или врываются полицейские (а лучше – супергерои) и всех освобождают. Хеппи-энд. Но с Донецком так не будет», – говорит она.
«Донецк – это, так сказать, святое. Я имею в виду, что это город не только роз, но и постепенно угасающей надежды, город, в котором постепенно тускнеют воспоминания и намечаются новые ориентиры, к которым подталкивают новые условия. Так вот. Донецк – это не место, где всех людей держат под постоянным прицелом или водят в наручниках, хотя это место несвободы. Абсолютной неволи», – продолжила дончанка.
По ее словам, заложниками в «ДНР» являются люди с различными политическими убеждениями, а не только с проукраинской позицией.
«Да, мы не закованы в кандалы, но не имеем права и даже возможности сделать собственные шаги в том направлении, в котором хотим. Если кто-то из нас открыто заявит в госучреждении, например: "Верните немедленно Украину, убирайтесь в Россию!", вы как думаете, что уже через час будет с этим человеком? Да, в Донецке можно открыть свой бизнес, даже зарегистрировать и платить налоги (непонятно, куда их платить, правда, ну да ладно). Но открыто разговаривать, показывать, что ты не признаешь это новое государство, нельзя. Значит – это уже несвобода, значит – мы заложники. Заложниками являются и те, кто за "ДНР", за Россию, за СССР. Потому что они не могут открыто критиковать новую власть. Последуют те же репрессии, что применяются к проукраинским людям», – рассказывает педагог.
Она отметила, что в «ДНР» не арестовывают всех подряд «за разговоры», особенно если нет материальной выгоды. «Они не хватают всех подряд, потому что, во-первых, это идиотизм, а, во-вторых, если начнут хватать, тогда пойдут слухи, что "народная республика" не совсем "народная", начнут говорить о репрессиях, а настроения тут еще те. Ситуация, как сухая солома, достаточно одной искры, чтобы получился пожар. И те, кто за Украину, и те, кто за Россию, давно уже устали жить в таких условиях: комендантский час, пьяное быдло с автоматами на улицах, постоянный страх, что начнутся жесткие обстрелы, как в 2014-м», – отмечает жительница Донецка.
«Так что – в очереди можете говорить все, что угодно. Бабушки-дедушки всегда свободно высказывались. Исключение составляют только те несчастливые случаи, когда оккупантам необходимо состряпать дело об "украинских шпионах". Тогда может не повезти всем, кто попал под руку. Примеров достаточно», – добавила Олеся.
Теги: Донецк, Донбасс, автомат, ДНР, пьяный, ОРДО
- Реалии Донецка: "Вдруг, микроавтобус останавливается, из него выскакивают четыре автоматчика..."
- В Донецке боевики «ДНР» с автоматами стоят на всех ключевых перекрестках
- Донецк, Кобзон и конвой (ФОТОФАКТ)
- «Много автоматчиков». Дончане взволнованы большим числом членов НВФ в центре города
- Пьяный боевик «ДНР» бросил в наблюдателей СММ ОБСЕ молоток
- Захарченко жалуется, что его хотели взорвать
- «История с „котлами“ повторится»: Главари ОРДО обратились к бойцам ВСУ16:38
- Насосная станция ЮДВ подверглась обстрелу, – «Вода Донбасса»16:20
- ЕВРОСОЮЗ ОТПРАВЛЯЕТ СПЕЦМИССИЮ В МАРИУПОЛЬ15:49
- Комендантский час, пьяное быдло с автоматами: Донецк стал городом угасающей надежды15:35
- ГПСУ изменит график работы КПВВ в день выборов в Украине15:14
- Боевики "Л/ДНР" продолжают нарушать минские договоренности: в ООС рассказали, что террористы прячут от ОБСЕ13:25
- Жебривский назвал главное условие для достижения мира на Донбассе12:36
- Донбасс содрогается, боевики ведут масштабные бои: слышны мощные взрывы 09:16
- В Донецке и Макеевке останавливают весь транспорт. Идет повальная проверка08:45
- Водафон в "ДНР" при смерти - «министр связи» ОРДО сделал заявление о мобильном операторе08:15
- «История с „котлами“ повторится»: Главари ОРДО обратились к бойцам ВСУ16:38
- Насосная станция ЮДВ подверглась обстрелу, – «Вода Донбасса»16:20
- Медики подсказали, какая поза для сна может спровоцировать боли в спине16:05
- ЕВРОСОЮЗ ОТПРАВЛЯЕТ СПЕЦМИССИЮ В МАРИУПОЛЬ15:49
- Комендантский час, пьяное быдло с автоматами: Донецк стал городом угасающей надежды15:35
- ГПСУ изменит график работы КПВВ в день выборов в Украине15:14
- Завтра Оболонский райсуд Киева огласит приговор Януковичу15:00
- «Суда не затонули и продолжают гореть»: стали известны новые подробности ЧП возле Керченского пролива14:42
- Видео Путина с заявлением о Курилах вызвало скандал в России: президента РФ назвали предателем 14:23
- Украина приобрела мощного союзника: Голобуцкий рассказал о дипломатических заслугах Порошенко14:08
- Медики подсказали, какая поза для сна может спровоцировать боли в спине16:05
- Эти женские имена больше всего отталкивают мужчин13:10
- Так после свадьбы меняются мужчины разных знаков Зодиака11:45
- Минздрав готовит врачей к грандиозному переполоху10:48
- Есть 3 типа людей в зависимости от даты рождения. К какому относитесь вы?10:20
- Кому из знаков Зодиака повезёт с деньгами в январе 2019 года07:48
- Названы опасные привычки, которые убивают почки21:31
- Учительница из Донецка: Хватит выживание в оккупации называть предательством Украины16:48
- Ученые утверждают, что вода в душевых таит смертельную опасность09:25
- Врачи сообщили, кому строго противопоказан кофе22:25
- «Ждем великих перемен»: в Донецке скопление скорых, по улицам новые блокпосты
- В Донецке массовое отравление в "Аквапарке"
- В ОРДЛО три дня будут пытаться эвакуировать население
- "ДНР/ЛНР" ограничили выезд для некоторых жителей: теперь выехать в Украину можно только по "спецразрешению"
- «Эпидемия все ближе»: медики ОРДО шокированы новым требованием «власти»
- Сценарии возвращения Донбасса в 2019 году
- Врачи сообщили, кому строго противопоказан кофе
- Пушилин озвучил «конечную цель» главарей ОРДЛО
- "Жара" под Марьинкой, боевики "ДНР" пытаются прорвать фронт: российских наемников отбросили шквальным огнем
- Боевики «ДНР» на блокпосту в Еленовке считают, что в Донецке «все инвалиды»