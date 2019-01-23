«Найден мертвым на пересечении дорог»: в ОРДО жестоко убили члена НВФ

23.01.2019 22:25

На неподконтрольной Украине части Донбасса на пересечении дорог Ждановка/Зуевка/Харцызск найден мертвым член НВФ Мазур Роман Анатольевич.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил украинский блогер Necro Mancer.

Как стало известно, Мазур был родом из Харцызска, где родился 17 декабря 1965 года. По информации в соцсетях, его тело с многочисленными ранениями было найдено 19/01/19 на пересечении дорог Ждановка/Зуевка/Харцызск. Данные о погибшем участнике НВФ есть в базе сайта «Миротворец».

Источник: https://donpress.com