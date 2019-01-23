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«Найден мертвым на пересечении дорог»: в ОРДО жестоко убили члена НВФ
23.01.2019 22:25
На неподконтрольной Украине части Донбасса на пересечении дорог Ждановка/Зуевка/Харцызск найден мертвым член НВФ Мазур Роман Анатольевич.
Об этом на своей странице в социальной сети сообщил украинский блогер Necro Mancer.
Как стало известно, Мазур был родом из Харцызска, где родился 17 декабря 1965 года. По информации в соцсетях, его тело с многочисленными ранениями было найдено 19/01/19 на пересечении дорог Ждановка/Зуевка/Харцызск. Данные о погибшем участнике НВФ есть в базе сайта «Миротворец».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ОРЛО, ОРДО, НВФ
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