Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«Найден мертвым на пересечении дорог»: в ОРДО жестоко убили члена НВФ

23.01.2019 22:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Найден мертвым на пересечении дорог»: в ОРДО жестоко убили члена НВФ

На неподконтрольной Украине части Донбасса на пересечении дорог Ждановка/Зуевка/Харцызск найден мертвым член НВФ Мазур Роман Анатольевич.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил украинский блогер Necro Mancer.

Как стало известно, Мазур был родом из Харцызска, где родился 17 декабря 1965 года. По информации в соцсетях, его тело с многочисленными ранениями было найдено 19/01/19 на пересечении дорог Ждановка/Зуевка/Харцызск. Данные о погибшем участнике НВФ есть в базе сайта «Миротворец».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ОРЛО, ОРДО, НВФ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх