Оккупанты обрушили огонь пулеметов на группу саперов ООС под Марьинкой

23.01.2019 07:36

Террористы "ДНР" обстреляли группу саперов ООС, когда те проводили разминирование территории. Есть раненый.

О нападении оккупанта на группу саперов рассказала в Facebook пресс-служба штаба ООС, передает "Диалог.UA".

Начиная с 00:00 вторника, 22 января, гибридная армия РФ на Донбассе совершила только один обстрел, но коварный.

Оккупант обрушил огонь пулеметов и стрелкового оружия на группу ГСЧС, которая обезвреживала мины под Марьинкой для обеспечения ремонта газопровода.

В результате стрельбы был ранен сержант службы гражданской защиты Артем Меленчук.

Ему была экстренно оказана медицинская помощь. В штабе уверяют, что его жизни и здоровью уже ничего не угрожает. В ООС не оставили циничную провокацию без ответа. Были задействованы огневые средства для усмирения противника. "Ответка" заставила того быстро затихнуть.

"Потери противника уточняются", - добавили в штабе ООС.



Источник: www.dialog.ua