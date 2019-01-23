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Оккупанты обрушили огонь пулеметов на группу саперов ООС под Марьинкой
Террористы "ДНР" обстреляли группу саперов ООС, когда те проводили разминирование территории. Есть раненый.
О нападении оккупанта на группу саперов рассказала в Facebook пресс-служба штаба ООС, передает "Диалог.UA".
Начиная с 00:00 вторника, 22 января, гибридная армия РФ на Донбассе совершила только один обстрел, но коварный.
Оккупант обрушил огонь пулеметов и стрелкового оружия на группу ГСЧС, которая обезвреживала мины под Марьинкой для обеспечения ремонта газопровода.
В результате стрельбы был ранен сержант службы гражданской защиты Артем Меленчук.
Ему была экстренно оказана медицинская помощь. В штабе уверяют, что его жизни и здоровью уже ничего не угрожает. В ООС не оставили циничную провокацию без ответа. Были задействованы огневые средства для усмирения противника. "Ответка" заставила того быстро затихнуть.
"Потери противника уточняются", - добавили в штабе ООС.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Марьинка, саперы, оккупанты, ООС
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