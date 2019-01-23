Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Украина по тревоге подняла боевую авиацию в небе над Донбассом: противник разгромлен (ВИДЕО)

23.01.2019 18:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украина по тревоге подняла боевую авиацию в небе над Донбассом: противник разгромлен (ВИДЕО)

​Украина в срочном порядке по тревоге подняла в небо над Донбассом боевую авиацию и в тесной координации с подразделениями десантно-штурмовых войск ВСУ провела военные маневры в Донецкой области.

Об этом сообщают журналисты телеканала ICTV, публикуя видео ударной операции украинских десантников при поддержке боевых вертолетов ВСУ против сил условного противника, который был быстро разгромлен. Фрагмент видео был опубликован в Интернете накануне.

Журналисты сообщают, что маневры были проведены при непосредственном участии командующего Объединенными силами Сергея Наева. На опубликованном видео видно, как ударная группа боевых вертолетов проводит маневры, прикрывая десантников на огневом рубеже.

Журналисты сообщают, что применение авиации запрещено минскими соглашениями, однако в случае наступления боевиков или российской армии ударные вертолеты готовы нанести ответный удар в любую минуту. 



Источник: www.dialog.ua 



Теги: Украина, Донбасс, авиация, ВСУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх