Украина по тревоге подняла боевую авиацию в небе над Донбассом: противник разгромлен (ВИДЕО)

23.01.2019 18:20

​Украина в срочном порядке по тревоге подняла в небо над Донбассом боевую авиацию и в тесной координации с подразделениями десантно-штурмовых войск ВСУ провела военные маневры в Донецкой области.

Об этом сообщают журналисты телеканала ICTV, публикуя видео ударной операции украинских десантников при поддержке боевых вертолетов ВСУ против сил условного противника, который был быстро разгромлен. Фрагмент видео был опубликован в Интернете накануне.

Журналисты сообщают, что маневры были проведены при непосредственном участии командующего Объединенными силами Сергея Наева. На опубликованном видео видно, как ударная группа боевых вертолетов проводит маневры, прикрывая десантников на огневом рубеже.

Журналисты сообщают, что применение авиации запрещено минскими соглашениями, однако в случае наступления боевиков или российской армии ударные вертолеты готовы нанести ответный удар в любую минуту.





Источник: www.dialog.ua