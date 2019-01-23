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Архив - Донецкая область

В Донецке и Макеевке останавливают весь транспорт. Идет повальная проверка

23.01.2019 08:45
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В Донецке и Макеевке останавливают весь транспорт. Идет повальная проверка

Во временно оккупированных Донецке и Макеевке боевики «ДНР» и российские оккупанты останавливают для проверки весь транспорт. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированных Донецке и Макеевке устроили очередную тотальную проверку транспорта. Дончане и макеевчане сообщают, что у водителей проверяют документы и прописку.

Вот как описывают происходящеедончане и макеевчане в соцсетях:

«Будьте осторожны Вооруженные люди на дорогах. останавливают проверяют документы… макеевка. Проверяют прописку. водительское удостоверения. … Кого ищут Что надо»,

«На крытом рынке возле обл суда в 17.00 тоже стояли зеленные человечки»,

«Донецк 17.20 к Мотель, ГАИ-ВАИ. Пробок нет. А на пл.Свободы зелёные человечки».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены. 



Теги: Донецк, Донбасс, Макеевка, транспорт, ДНР
 
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