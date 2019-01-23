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В Донецке и Макеевке останавливают весь транспорт. Идет повальная проверка
Во временно оккупированных Донецке и Макеевке боевики «ДНР» и российские оккупанты останавливают для проверки весь транспорт. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированных Донецке и Макеевке устроили очередную тотальную проверку транспорта. Дончане и макеевчане сообщают, что у водителей проверяют документы и прописку.
Вот как описывают происходящеедончане и макеевчане в соцсетях:
«Будьте осторожны Вооруженные люди на дорогах. останавливают проверяют документы… макеевка. Проверяют прописку. водительское удостоверения. … Кого ищут Что надо»,
«На крытом рынке возле обл суда в 17.00 тоже стояли зеленные человечки»,
«Донецк 17.20 к Мотель, ГАИ-ВАИ. Пробок нет. А на пл.Свободы зелёные человечки».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донецк, Донбасс, Макеевка, транспорт, ДНР
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