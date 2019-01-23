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В Горловке обвалилась крыша супермаркета «Амстор»
Во временно оккупированной Горловке сегодня ночью обрушилась крыша супермаркета «Амстор». Город разрушается. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Сегодня жители временно оккупированной Горловки столкнулись с ещё одним признаком глобального разрушения – на супермаркете «Амстор» обвалилась крыша. «К счастью», это не работающий «Амстор» и пострадавших в результате обвала крыши нет. Горловчане с тоской вспоминают, насколько любимым был супермаркет и насколько много людей его посещало в довоенные времена. Сейчас в городе всё больше и больше запустений и разрушений. Город приходит в упадок.
Вот что говорят горовчане в соцсетях:
«Горлівка. Впав дах від снігу. Непрацюючий Амстор».
«Мой любимый магазин. Главной проблемой было найти свободное место на парковке. Зато теперь вся жизнь вокруг центрального рынка»,
«Сейчас там снега с пол метра даже такси не паркуются на отстой. Изрядно выгоревшая надпись красной краской СССР на остановке как раз в тему. Жрите и мечтаете об акциях. Извините»,
«Как же это всё бесит! Хочется материться»,
«Что именно?»,
«Смотреть как всё разрушается»,
«Подивився на карті. не вірю що назавжди»,
«Був там до війни. вивозив з будинку неподалік дружину. все вийшло. Горлівку відвоюємо. Супермаркет відбудуємо»,
«Твою ж дивизию...»,
«Это на Ленина?»,
«А где это? На квартале?»,
«Эх, в 2012 2 недели был на курсах в Горловке, ходил в этот магаз хавку покупать! Кто бы тогда мог подумать что так все будет...»,
«Горловка, в Амсторе что на квартале крыша упала второй раз, первый раз от попадания. Хорошо что закрыт и без жертв. Рукожопые подыматели крыш рукожопые во всем».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, Горловка, супермаркет, Амстор, крыша
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