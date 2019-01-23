В Горловке обвалилась крыша супермаркета «Амстор»

23.01.2019 07:10

Во временно оккупированной Горловке сегодня ночью обрушилась крыша супермаркета «Амстор». Город разрушается. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Сегодня жители временно оккупированной Горловки столкнулись с ещё одним признаком глобального разрушения – на супермаркете «Амстор» обвалилась крыша. «К счастью», это не работающий «Амстор» и пострадавших в результате обвала крыши нет. Горловчане с тоской вспоминают, насколько любимым был супермаркет и насколько много людей его посещало в довоенные времена. Сейчас в городе всё больше и больше запустений и разрушений. Город приходит в упадок.

Вот что говорят горовчане в соцсетях:

«Горлівка. Впав дах від снігу. Непрацюючий Амстор».

«Мой любимый магазин. Главной проблемой было найти свободное место на парковке. Зато теперь вся жизнь вокруг центрального рынка»,

«Сейчас там снега с пол метра даже такси не паркуются на отстой. Изрядно выгоревшая надпись красной краской СССР на остановке как раз в тему. Жрите и мечтаете об акциях. Извините»,

«Как же это всё бесит! Хочется материться»,

«Что именно?»,

«Смотреть как всё разрушается»,

«Подивився на карті. не вірю що назавжди»,

«Був там до війни. вивозив з будинку неподалік дружину. все вийшло. Горлівку відвоюємо. Супермаркет відбудуємо»,

«Твою ж дивизию...»,

«Это на Ленина?»,

«А где это? На квартале?»,

«Эх, в 2012 2 недели был на курсах в Горловке, ходил в этот магаз хавку покупать! Кто бы тогда мог подумать что так все будет...»,

«Горловка, в Амсторе что на квартале крыша упала второй раз, первый раз от попадания. Хорошо что закрыт и без жертв. Рукожопые подыматели крыш рукожопые во всем».

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