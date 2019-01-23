В Мариуполе пьяная женщина избила полицейского

23.01.2019 17:45

В Мариуполе за избиение полицейского будут судить 33-летнюю женщину. Ей грозит до 5 лет тюрьмы.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"В ходе досудебного расследования уголовного производства установлено, что 11 октября 2018 33-летняя жительница Мариуполя, находясь в состоянии алкогольного опьянения, громко выражалась нецензурной бранью в сторону лейтенанта полиции - женщины, занимающей должность участкового инспектора, а в ответ на замечания умышленно нанесла последней удар ладонью в область шеи", - говорится в сообщении.

Сейчас досудебное расследование завершено. Мариупольская местная прокуратура №2 согласовала и направила в суд обвинительный акт по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.

Обвиняемой грозит ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Источник: https://www.0629.com.ua