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В Мариуполе пьяная женщина избила полицейского
В Мариуполе за избиение полицейского будут судить 33-летнюю женщину. Ей грозит до 5 лет тюрьмы.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
"В ходе досудебного расследования уголовного производства установлено, что 11 октября 2018 33-летняя жительница Мариуполя, находясь в состоянии алкогольного опьянения, громко выражалась нецензурной бранью в сторону лейтенанта полиции - женщины, занимающей должность участкового инспектора, а в ответ на замечания умышленно нанесла последней удар ладонью в область шеи", - говорится в сообщении.
Сейчас досудебное расследование завершено. Мариупольская местная прокуратура №2 согласовала и направила в суд обвинительный акт по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.
Обвиняемой грозит ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, избиение, полиция, пьяная
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