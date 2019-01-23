В НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ БОЕВИКИ ЗАМИНИРОВАЛИ ЗЕМЛЮ ВОЗЛЕ СЕЛА

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Украинская сторона Совместного центра контроля и координации сообщила, что российско-оккупационные войска заминировали территорию вблизи оккупированного поселка Дружное Луганской области.
Как сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во время патрулирования зафиксировали два предупредительных знака о минировании за 2 километра к югу от оккупированного Дружного.
«Один знак был сделан в форме белой таблички с надписью на русском языке – «Мины». Другой знак наблюдателям разглядеть не удалось», – говорится в сообщении.
Напомним, в марте 2016 года Трехсторонняя контактная группа по урегулированию на Донбассе приняла решение о противоминной деятельности, в котором шла речь о запрете установки новых минных заграждений и демонтаж старых.
Источник: http://blackseatv.com
Теги: Донбасс, мина, ЛНР, боевики, заминировано
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