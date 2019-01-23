В ОРДО «гаишники» угрожают конфисковать авто с украинскими госномерами

Жители неподконтрольного украинскому правительству Донецке в социальных сетях сообщают, что так называемые «гаишники» угрожают конфискацией автомобиля с украинскими госномерами.

«На днях ездил в Макеевку и чуть не остался без авто на днровском блокпосту. Гаишник хотел забрать машину на штрафстоянку, так как ехал на украинских номерах. Не спасла и макеевская прописка. Сказал, что, несмотря на новое распоряжение, машина все равно должна быть оформлена в МРЭО ДНР. В общем без взятки не обошлось», — пишет дончанин.