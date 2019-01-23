В ОРДО объяснили, как получить «налоговую амнистию» в «республике»

23.01.2019 20:30

В ОРДО «налоговая амнистия» по штрафам, выписанным так называемым «министерством доходов и сборов ДНР» при управлении Александра Тимофеева («Ташкента») предусматривает, что амнистируемые субъекты бизнеса соглашаются на выполнение «социальной нагрузки». Об этом заявил действующий «министр доходов и сборов» Евгений Лавренов.

По его словам, главарь «ДНР» Денис Пушилин подписал «указ» «О признании задолженности безнадежной», согласно которому, некоторым субъектам хозяйствования была отменена задолженность по штрафам, выписанных ранее.

При этом Лавренов уточнил, что под налоговую амнистию попали около 40 торговых и производственных предприятий, суммы выписанных штрафов которым превышает 10% от оборота.

Он добавил, что несколько субъектов хозяйствования уже приступили к выполнению условий, необходимых для списания задолженности.

Источник: https://donpress.com