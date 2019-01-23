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В ОРДО продолжается неконтролируемый рост цен на продукты, — Дмитрий Тымчук
23.01.2019 18:56
На временно неподконтрольной территории Донецкой области продолжается неконтролируемый рост цен на продукты питания. Такой информацией поделился на своей странице в Facebook народный депутат и координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.
По его данным, стоимость некоторых продуктов питания в магазинах ОРДО составила:
- хлеб: 20 — 40 руб. (8 — 17 грн по местному курсу)
- яйца: 65 — 77 руб. (27 — 32 грн)
- свинина, 1 кг: 295 — 350 руб. (124 — 147 грн)
- гречка, 1 кг: 30 руб. (13 грн)
- масло сливочное, 180 г: 81 руб. (34 грн)
- сосиски, 1 кг: 300 руб. (126 грн)
- сметана, 450 г: 36 руб. (15 грн)
- майонез, 350 г: 47 руб. (20 грн)
В то же время, по данным «центра занятости ДНР», средняя заработная плата работников «бюджетной сферы» составляет от 4200 до 5000 руб. (1765 — 2100 грн).
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, цена, продукты, Тымчук, ОРДО
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