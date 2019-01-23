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«Водафон при смерти»: «министр связи» ОРДО сделал заявление об украинском мобильном операторе

23.01.2019 08:15
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«Водафон при смерти»: «министр связи» ОРДО сделал заявление об украинском мобильном операторе

Сегодня в неподконтрольной украинскому правительству Горловке Донецкой области состоялся прием граждан так называемым «министром связи ДНР» Виктор Яценко. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО ресурсы.

Комментируя ситуацию с качеством связи украинского мобильного оператора «Водафон», он отметил:

«По поводу Водафона… Он при смерти и находится на аппарате искусственного дыхания. Представители водафон не хотят платить, а нам их просто не за что содержать. Поэтому немного подкармливаем, а на большее не хватает средств. На данный момент Водафон работает по личной инициативе главы ДНР и ремонт, и содержание оплачивается из республиканского фонда».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, мобильная связь, ДНР, ОРДО
 
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