«Водафон при смерти»: «министр связи» ОРДО сделал заявление об украинском мобильном операторе

Сегодня в неподконтрольной украинскому правительству Горловке Донецкой области состоялся прием граждан так называемым «министром связи ДНР» Виктор Яценко. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО ресурсы.

Комментируя ситуацию с качеством связи украинского мобильного оператора «Водафон», он отметил:

«По поводу Водафона… Он при смерти и находится на аппарате искусственного дыхания. Представители водафон не хотят платить, а нам их просто не за что содержать. Поэтому немного подкармливаем, а на большее не хватает средств. На данный момент Водафон работает по личной инициативе главы ДНР и ремонт, и содержание оплачивается из республиканского фонда».