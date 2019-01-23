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ВСУ разгромили крупную колонну российской бронетехники под Дибровкой
Социальные сети поразило видео тяжелого разгрома крупной колонны российской военной техники передовыми подразделениями ВСУ, которые накрыли россиян мощным артиллерийским огнем с дистанции под Дибровкой на границе с РФ.
Видео было сделано в июле 2014 года в самом начале российского вторжения на Донбасс, однако получило широкое распространение только сейчас.
На опубликованных кадрах украинские военные встретили россиян мощнейшим огнем артиллерии под населенным пунктом Дибровка на границе с Ростовской областью РФ. Украинские военные держали оборону в ходе боя с превосходящими силами российской армии.
При этом после подрыва россиян на горизонте видно зарево взрывающихся боекомплектов российской бронетехники и огромный столб дыма.
Подорвав российскую колонну бронетехники, украинские военные готовятся к обороне, эмоционально обсуждая тяжелый урон россиян. Напомним, в Москве нашли мертвым боевика "ЛНР" по кличке Молот, убивавшего украинцев.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ВСУ, бронетехника
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