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Жебривский назвал главное условие для достижения мира на Донбассе
23.01.2019 12:36
Одним из главных действий на пути к достижению мира в Украине экс-глава Донецкой ВГА Павел Жебривский назвал повышение уровня жизни населения.
Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов:
Чиновник отметил:
«Один из ключевых вопросов достижения мира — экономика, наведение порядка в Украине и повышение хорошей жизни здесь, в Украине».
При этом он подчеркнул важность антипутинской коалиции, включая и западных партнеров. Кроме того, Жебривский высказал мнение о том, что достичь соборности Украины путем милитарной операции невозможно. Он подчеркнул:
«На сегодня Минск — это передышка для Украины для того, чтобы построить справедливое общество и подготовиться к победе на восточном фронте».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, мир, Жебривский
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