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Архив - Донецкая область

Командующий ООС прогнозирует скорое наступление подразделений НВФ

24.01.2019 18:48
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Командующий ООС прогнозирует скорое наступление подразделений НВФ

Командующий Объединенными силами Сергей Наев заявил, что российская армия готовится к полномасштабному наступлению в Украине. Об этом он заявил в одном из интервью.

По его словам, члены НВФ втрое усилили разведку на неподконтрольной части Донбасса, что говорит о том, что они готовятся к полномасштабному наступлению на Украину. Наев отметил:

«Во-первых, они увеличили количество войск в зоне конфликта. Например, там, где было восемь тактических батальонов у российско-украинской границы, их стало двенадцать. И это только в моей зоне ответственности»

Он подчеркнул, что благодаря перехвату разговоров удалось зафиксировать, как российские ДРГ значительно активизировались в зоне ООС:

«Разведывательные мощности увеличились втрое: больше ДРГ, больше групп перехвата радиопереговоров, больше шпионов. Так происходит, как правило, накануне наступления».

Кроме того противник существенно увеличил количество авиации.

 

Источник: donpress.com



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, наступление, НВФ, ООС
 
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