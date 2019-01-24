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"Мертвые на улицах и пылающий огонь", - боевики "ДНР" провели обстрел по Мариуполю
Ровно 4 года назад боевики обстреляли Мариуполь. Из-за них пострадали не только здания и техника, но и мирные жители.
Об этом инциденте рассказала Татьяна Игнатченко, которая в то время была корреспондентом одного из украинских телеканалов.
Сегодня, 24 января, годовщина трагедии, которая произошла в Мариуполе. Четыре года назад боевики обстреляли этот город, из-за чего на улицах наблюдалась полная разруха и отчаяние, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на "Факты".
О страшной трагедии рассказала жительница Мариуполя Татьяна Игнатченко, которая в 2015 году работала на должности корреспондента "5 канала". "Тогда у нас попросту не было выходных. Обстрелы оккупанты не хотели прекращать, именно поэтому мы выезжали прямиком к украинской армии на передовую.
Часто ездили и в населенные пункты, которые больше всего пострадали от обстрелов", - сообщила женщина.
Также Игнатченко рассказала о своем долгожданном выходном дне, который все равно нарушили сепаратисты. Из-за взрывной волны она проснулась, после чего вышла на балкон, а затем увидела дым со стороны микрорайона Восточный, где живет ее сестра.
Тогда же она выдвинулась в эпицентр трагедии, узнав также о том, что боевики обстреляли блокпост армии Украины. "Первое, что бросилось в глаза, когда мы приехали, большая цепочка машин, что ехала нам навстречу.
Люди бежали с Восточного, а мы, напротив, туда мчались. Когда мы приехали туда, то увидели дыры в стенах многоэтажных домов, раненых и убитых людей на улицах, тотальную разруху. Мы видели мертвых на улицах и пылающий огонь. Те, кто не успел сбежать, прятались в подвалах", - подытожила Игнатченко.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, Мариуполь, обстрел, годовщина, ДНР
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