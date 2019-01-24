Пушилин объявил в ОРДО «год русского языка»

24.01.2019 12:30

Главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил 2019-й год «годом русского языка в Республике». Соответствующий «указ» был опубликован на сайте Пушилина.

В тексте «документа» сказано:

«В целях сохранения и развития русского языка как основополагающего элемента культуры Донецкой Народной Республики, постановляю объявить 2019 год в ДНР Годом русского языка».

«Указом» утвержден состав организационного комитета, которому поручено разработать план мероприятий по проведению Года русского языка.

Источник: https://donpress.com