Сифилис "косит" ряды оккупанта: 4 кадровых офицера ВС РФ подхватили в Луганске тяжелую болезнь

24.01.2019 08:00

На оккупированном Донбассе в рядах наемников гибридной армии РФ резко выросло число случаев заражения венерическими болезнями.

В "ЛНР" ситуация уже критическая. О проблемах оккупанта рассказал в Facebook депутат Верховной Рады и координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук, передает "Диалог.UA". По данным ИС, в последнее время в группировках "ЛНР" боевики массово начали подхватывать венерические заболевания.

Замечены и случаи заражения сифилисом. "С начала 2019 года в медучреждения г. Луганска обратились 4 офицера из числа кадровых военных ВС РФ, где после проведения обследования установлен диагноз сифилис", - поделился информацией Тымчук.

Помимо этого, по его данным, 2-й армейский корпус "ЛНР" подкосил еще и гепатит. Недавно там случилось массовое отравление и заболевание этой тяжелой болезнью из-за питания испорченными продуктами.

Ситуацию усугубляет тот факт, что РФ не дает группировкам деньги на лечение. Боевикам приходится восстанавливать свое здоровье за собственный счет даже в случае получения ранений на линии фронта. Из-за этого настроения в рядах террористов очень негативные.



Источник: www.dialog.ua