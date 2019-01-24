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«Убирает людей Захарченко»: Пушилин сменил нескольких «глав администраций»
24.01.2019 11:02
Главарь ОРДО Денис Пушилин сменил так называемых «глав администраций» неподконтрольных Украине Ясиноватой и Новоазовского района. Об этом сказано в «указах» № 23 и № 24 от 24.01.2019.
В текстах «документов» сказано:
«Назначить главой администрации города Ясиноватая ДНР Шевченко Дмитрия Станиславовича».
«Назначить главой администрации Новоазовского района ДНР Моргун Олега Валериевича».
Ранее пост «и.о. главы администрации» Новоазовского района занимал Анатолий Яновский, а должность «и.о. главы администрации» Ясиноватой — Олег Моргун.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, Пушилин, Захарченко
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