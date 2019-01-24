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Украина должна закрыть полностью границу с Донбассом. И вот почему
Как передает replyua.net, популярный израильский политический обозреватель Соломон Манн в своем блоге пишет о том, что он бы посоветовал украинцам на время забыть о своей гордыне и дать Донбассу полную автономию по примеру Тирасполя, демаркировав и закрыв полностью границу с ним.
Паспорта гражданам автономии выдавать в Украине другого цвета – как в Израиле выдают палестинским арабам, не желающим получать полное гражданство. Только демилитаризация может вернуть Донбасс Украине, а демилитаризации не последует до тех пор, пока сепаратисты не будут чувствовать себя в безопасности.
По мнению Манна, мир даст Украине возможность сосредоточиться на экономике и лишит власть отмазок в борьбе с коррупцией и обнищанием населения.
Блогер отмечает, следующим шагом должна стать деолигархизация – открыть границы для иностранного капитала и активно продавать всю государственную собственность пусть даже за копейки, но только известным и крупным иностранным корпорациям. С другой стороны, дать вырасти и расцвести малому бизнесу, который поглотит олигархов, как косточки из вишни.
Также нужно ввести мораторий на проверки частного сектора, как в Казахстане на 5 лет. Это лишит коррупционный аппарат подпитки, а среднему классу – лавочникам – даст небывалый рост. Также нужно минимализировать налог с малого бизнеса, имеющего более 5 наемных работников «по-белому» - зарплата и налоги с персонала компенсируют все потери от низких налогов.
Эксперт считает, при этом ориентацию надо продолжать на ЕС, выбросив из головы вопросы вхождения в разные союзы и блоки. Украинцы «наелись» уже всяческими «союзами» и «блоками», из которых уже не выйдешь живым. Только внеблоковый статус и только индивидуальные договоренности с разными странами. Самое главное: ни в коем случае не впускать в Украину российский капитал, российское влияние и российских олигархов. Именно в этом направлении должна работать вся машина СБУ, финразведка и политический аппарат Верховной Рады.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, граница, ДНР, ЛНР
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