- Пушилин объявил в ОРДО «год русского языка»12:30
- Украина должна закрыть полностью границу с Донбассом. И вот почему11:30
- «Убирает людей Захарченко»: Пушилин сменил нескольких «глав администраций»11:02
- Президент назвал дату полного возвращения Украины на Донбасс10:45
- Как вывезти тяжелобольного из «Л-ДНР» (перечень документов, условия и цены)08:30
- Сифилис "косит" ряды оккупанта: 4 кадровых офицера ВС РФ подхватили в Луганске тяжелую болезнь08:00
- «Найден мертвым на пересечении дорог»: в ОРДО жестоко убили члена НВФ22:25
- «Республики не наши, а ваши»: Ходаковский обратился к России21:30
- "ДНРовцы" добили медиков громким решением - их принудительно записывают в ряды боевиков20:38
- В ОРДО объяснили, как получить «налоговую амнистию» в «республике»20:30
В Донецк через Дебальцево проехала колонна «Уралов» с боевиками в маскхалатах
Вчера в дневное время во временно оккупированный Донецк через Дебальцево, Углегорск и Енакиево прошла колонна из 12-13 «Уралов» с боевиками в маскхалатах. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Вчера в дневное время, около 15:40-16:30 через временно оккупированные Дебальцево, Углегорск, Енакиево и Юннокомунаровск прошла колонна «Уралов» в сопровождении легковых автомобилей. В «Уралах» находились боевики в белых маскхалатах. При этом боевики проверяли проезжающие автомобили.
Вот что о происходящем рассказывают жители временно оккупированных территорий Донецкой области:
«16.30 к Енакиево ФБ Колонна штук 12 Уралов с орками и без бензовоз и пулемет 22 24 и 26 в квадр в сторону Юнком»,
«2 АК в гости на совместные ученьки намылился?»,
«#Дебальцево #Углегорск в 15:40 (по Украинскому времени) по трассе (ул. Некрасова, проходит через центр) со стороны Дебальцево в сторону Донецка шла колона уралов из 13шт, в сопровождении легковых машин. Все в белых маскхалатах и масках. Проверяли все въезжающие машины».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донецк, Донбасс, Дебальцево, боевики, колонна
- Россия усилила воздушную разведку над оккупированным Донбассом - ИС
- Боевики «ДНР» и «ихтамнеты» несут серьезные потери
- Боевики обстреляли из минометов Донецк. Есть пострадавшие
- Из-за невыплат денежного содержания "элита гвардии" "ДНР" устроила бунт (ВИДЕО)
- Жительница Донецка поражена "процветанием" "ДНР": "Это страшное зазеркалье. Моего Донецка уже нет"
- Под Донецком военные Украины отбили 23 атаки боевиков
- Пушилин объявил в ОРДО «год русского языка»12:30
- Украина должна закрыть полностью границу с Донбассом. И вот почему11:30
- «Убирает людей Захарченко»: Пушилин сменил нескольких «глав администраций»11:02
- Президент назвал дату полного возвращения Украины на Донбасс10:45
- Как вывезти тяжелобольного из «Л-ДНР» (перечень документов, условия и цены)08:30
- Сифилис "косит" ряды оккупанта: 4 кадровых офицера ВС РФ подхватили в Луганске тяжелую болезнь08:00
- «Найден мертвым на пересечении дорог»: в ОРДО жестоко убили члена НВФ22:25
- «Республики не наши, а ваши»: Ходаковский обратился к России21:30
- "ДНРовцы" добили медиков громким решением - их принудительно записывают в ряды боевиков20:38
- В ОРДО объяснили, как получить «налоговую амнистию» в «республике»20:30
- Пушилин объявил в ОРДО «год русского языка»12:30
- Беда не пожалеет: не разрешайте гостям делать подобное у вас дома12:16
- «Запасов достаточно»: в «Нафтогазе» опровергли информацию РФ о «замерзающей» Украине11:49
- Украина должна закрыть полностью границу с Донбассом. И вот почему11:30
- Непогода продолжится: синоптики рассказали, чего ждать в ближайшие дни11:17
- «Убирает людей Захарченко»: Пушилин сменил нескольких «глав администраций»11:02
- Президент назвал дату полного возвращения Украины на Донбасс10:45
- Boeing испытала прототип беспилотного аэротакси (ВИДЕО)10:30
- Стало известно, когда Усик перейдет в супертяжи10:15
- Под поверхностью Земли нашли «бомбу замедленного действия»10:02
- Беда не пожалеет: не разрешайте гостям делать подобное у вас дома12:16
- Это народное средство поможет быстро отрастить длинные волосы09:30
- 5 способов вспомнить свою прошлую жизнь самостоятельно08:46
- Из принцессы в ведьму: так по знаку зодиака меняются женщины после свадьбы08:12
- У аспирина нашли опасный побочный эффект 21:10
- Трихологи назвали основные причины выпадения волос19:31
- Медики подсказали, какая поза для сна может спровоцировать боли в спине16:05
- Эти женские имена больше всего отталкивают мужчин13:10
- Так после свадьбы меняются мужчины разных знаков Зодиака11:45
- Минздрав готовит врачей к грандиозному переполоху10:48
- «Ждем великих перемен»: в Донецке скопление скорых, по улицам новые блокпосты
- ВСУ разгромили крупную колонну российской бронетехники под Дибровкой
- Врачи сообщили, кому строго противопоказан кофе
- В ОРДЛО три дня будут пытаться эвакуировать население
- "ДНР/ЛНР" ограничили выезд для некоторых жителей: теперь выехать в Украину можно только по "спецразрешению"
- «Эпидемия все ближе»: медики ОРДО шокированы новым требованием «власти»
- Сценарии возвращения Донбасса в 2019 году
- Пушилин озвучил «конечную цель» главарей ОРДЛО
- «История с "котлами" повторится»: Главари ОРДО обратились к бойцам ВСУ
- "Жара" под Марьинкой, боевики "ДНР" пытаются прорвать фронт: российских наемников отбросили шквальным огнем