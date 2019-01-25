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Боевик «ДНР» найден мертвым на перекрестке дорог возле Ждановки
25.01.2019 16:01
Боевики «ДНР» несут боевые и не боевые потери на временно оккупированных территориях. Так, боевик «ДНР» из Харызска был найден мертвым на перекрестке дорог в районе Ждановки.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщают источники, 19 января 2019 года на перекрестке дорог в районе Ждановки-Зуево-Харцызска найден мертвым боевик «ДНР» Мазур Роман Анатольевич.
Известно, что Мазур родился в Харцызске 17 декабря 1965 года.
Теги: Донбасс, Ждановка, Харцызск, боевик, умерший, ДНР, потери
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