Боевик «ДНР» найден мертвым на перекрестке дорог возле Ждановки

25.01.2019 16:01

Боевики «ДНР» несут боевые и не боевые потери на временно оккупированных территориях. Так, боевик «ДНР» из Харызска был найден мертвым на перекрестке дорог в районе Ждановки.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают источники, 19 января 2019 года на перекрестке дорог в районе Ждановки-Зуево-Харцызска найден мертвым боевик «ДНР» Мазур Роман Анатольевич.

Известно, что Мазур родился в Харцызске 17 декабря 1965 года.