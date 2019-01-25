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Боевики «ДНР» на блокпосту возле Ясиноватой запретил проезд наблюдателям СММ ОБСЕ
25.01.2019 08:48
Вооруженные боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпосту возле временно оккупированного н.п. Ясиноватая запрещали проезд наблюдателей СММ ОБСЕ, ссылаясь на «приказы командиров».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 22 января 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«На блокпосте, расположенном на северо-западной окраине н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка), вооруженный член вооруженных формирований отказал патрулю СММ в проезде, ссылаясь на необходимость предварительно получить разрешение от его командиров. Через примерно 35 минут ожидания на блокпосте и после вмешательства руководства вооруженных формирований патрулю позволили проехать».
Теги: Донбасс, запрет, проезд, ОБСЕ, блокпост, ДНР, боевики
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