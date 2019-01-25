Через КПП «Гуково» и «Донецк» проезжает больше грузовиков и цистерн с топливом

25.01.2019 15:39

Через пункты пропуска «Гуково» и «Донецк» на границе с РФ в направлении временно оккупированных территорий Донбасса и в обратном направлении увеличилось число проезжающих грузовиков и цистерн с топливом.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в еженедельном отчете от СММ ОБСЕ на российских КПП Гуково и Донецк на основе информации по состоянию на 22 января 2019 года, имеющемся в открытом доступе

«В течение отчетного периода в наблюдалось увеличение общего количества грузовых автомобилей, пересекающих границу в обоих направлениях и на обоих КПП. По сравнению с предыдущей неделей общее количество грузовых автомобилей увеличилось с 441 до 725 (209 на ПП Гуково и 516 на ПП Донецк); 377 из этих грузовиков въехали в РФ, а 348 — в Украину.

Среди них также продолжали наблюдать за автоцистернами, пересекающими границу в обоих направлениях. В течение отчетной недели количество автоцистерн увеличилось до 59 (по сравнению с 44 в предыдущем отчетном периоде). Эти грузовики были замечены при пересечении границы на обоих КПП. На грузовиках на танках были написаны слова «Пропан» и «Огнеопасно». У большинства автоцистерн были знаки опасности, указывающие на то, что они перевозили пропан или смесь пропана и бутана».