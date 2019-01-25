- Из РФ со стороны КПП «Гуково» заходят поезда с неизвестными грузами16:42
- Главари ОРДО намерены сравнять цены на бензин с российскими16:22
- Боевик «ДНР» найден мертвым на перекрестке дорог возле Ждановки16:01
- Через КПП «Гуково» и «Донецк» проезжает больше грузовиков и цистерн с топливом15:39
- В ОРДО пообещали не повышать тарифы на интернет14:19
- Через пункты пропуска «Гуково» и «Донецк» с территории РФ проходят люди в «военной форме»13:41
- «Их сгоняют по 100 тысяч»: Прилепин нервно отреагировал на пост украинского поэта13:22
- Вступил в силу закон о разминировании Донбасса12:23
- В ОРДО ввели штрафы за вождение авто с украинскими номерами11:59
- В Приазовье сбит российский беспилотник «Гранат-2»10:39
Главари ОРДО намерены сравнять цены на бензин с российскими
Так называемое «правительство ДНР» сейчас рассматривает возможность уравнивания цен на топливо с российскими.
Об этом заявил «министр налогов и сборов Евгений Лавренов», передает donpress.com.
Представитель ОРДО отметил:
«Идут переговоры с Российской Федерацией. Надеемся, что будут приняты соответствующие решения в рамках гуманитарных вопросов. Поставлена задача и Главой Республики и Председателем Правительства рассмотреть вопрос с точки зрения уравнивания цены с Российской Федерацией. Я думаю, это получится. Задача стоит, и будем ее решать».
Также, Лавренов сообщил о мерах по сдерживанию цены на топливо в «ДНР»:
«Рост цен на топливо мы сдерживаем благодаря тому, что еще используем ГСМ, закупленные в декабре по старым ценам. Наши предприятия покупают топливо на бирже, осуществляют предоплату. После этого топливо поставляется в Республику. У нас закупка осуществлена еще по старой цене, естественно, мы ограничиваем рост цен».
Теги: Россия, Донбасс, цена, рост цен, топливо, биржа, предоплата, ДНР
- В окупованому Криму ціни ростуть навіть швидше, ніж в Росії
- Началось: Обама обвалил цену на нефть
- Президент России: "Советов Януковичу я давать не собираюсь. И денег тоже"
- Россия заплатит высокую цену за войну на Донбассе. Ослабления санкций не будет
- В "ДНР" хвастают, что "смогли удержать цены на ГСМ"
- Клоунада: В соцсетях обсуждают, как в «ЛНР» разбираются с ценами на топливо
- Из РФ со стороны КПП «Гуково» заходят поезда с неизвестными грузами16:42
- Главари ОРДО намерены сравнять цены на бензин с российскими16:22
- Боевик «ДНР» найден мертвым на перекрестке дорог возле Ждановки16:01
- Через КПП «Гуково» и «Донецк» проезжает больше грузовиков и цистерн с топливом15:39
- В Харькове задержан член НВФ «ЛНР» из «дружины «Ночные волки»15:23
- Ликвидирован боевик «ЛНР» из Первомайска14:42
- На Донбассе боевики "ЛНР" выпустили ракету по бойцам ВСУ - много раненых, убит военный капеллан14:25
- В ОРДО пообещали не повышать тарифы на интернет14:19
- Через пункты пропуска «Гуково» и «Донецк» с территории РФ проходят люди в «военной форме»13:41
- «Их сгоняют по 100 тысяч»: Прилепин нервно отреагировал на пост украинского поэта13:22
- Из РФ со стороны КПП «Гуково» заходят поезда с неизвестными грузами16:42
- Главари ОРДО намерены сравнять цены на бензин с российскими16:22
- Боевик «ДНР» найден мертвым на перекрестке дорог возле Ждановки16:01
- Через КПП «Гуково» и «Донецк» проезжает больше грузовиков и цистерн с топливом15:39
- В Харькове задержан член НВФ «ЛНР» из «дружины «Ночные волки»15:23
- Шок! Выяснилось, что жареная курица смертельно опасна15:05
- Ликвидирован боевик «ЛНР» из Первомайска14:42
- На Донбассе боевики "ЛНР" выпустили ракету по бойцам ВСУ - много раненых, убит военный капеллан14:25
- В ОРДО пообещали не повышать тарифы на интернет14:19
- В Китае создали самый быстрый в мире 5G-модем14:10
- Шок! Выяснилось, что жареная курица смертельно опасна15:05
- Татьянин день 2019: история и традиции праздника12:50
- Переселенцам не выплачивают долги по пенсиям: Юрист рассказала, что делать11:38
- Диетологи подсказали, от каких продуктов желательно отказаться после 30 лет18:32
- Диетологи рассказали, сколько куриных яиц желательно съедать в неделю16:03
- Берегись подделки: эксперты назвали продукты, которые чаще всего фальсифицируют в Украине13:48
- Беда не пожалеет: не разрешайте гостям делать подобное у вас дома12:16
- Это народное средство поможет быстро отрастить длинные волосы09:30
- 5 способов вспомнить свою прошлую жизнь самостоятельно08:46
- Из принцессы в ведьму: так по знаку зодиака меняются женщины после свадьбы08:12
- «Ждем великих перемен»: в Донецке скопление скорых, по улицам новые блокпосты
- ВСУ разгромили крупную колонну российской бронетехники под Дибровкой
- В Донецке и Макеевке останавливают весь транспорт. Идет повальная проверка
- «История с "котлами" повторится»: Главари ОРДО обратились к бойцам ВСУ
- Командующий ООС прогнозирует скорое наступление подразделений НВФ
- Боевики «ДНР» на блокпосту в Еленовке считают, что в Донецке «все инвалиды»
- В ОРДО «гаишники» угрожают конфисковывать авто с украинскими госномерами
- «Найден мертвым на пересечении дорог»: в ОРДО жестоко убили члена НВФ
- В Москве жестоко убит член НВФ из Луганска
- КПВВ, которые нас убивают