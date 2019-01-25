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Архив - Донецкая область

Главари ОРДО намерены сравнять цены на бензин с российскими

25.01.2019 16:22
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Главари ОРДО намерены сравнять цены на бензин с российскими

Так называемое «правительство ДНР» сейчас рассматривает возможность уравнивания цен на топливо с российскими.

Об этом заявил «министр налогов и сборов Евгений Лавренов», передает donpress.com.

Представитель ОРДО отметил:

«Идут переговоры с Российской Федерацией. Надеемся, что будут приняты соответствующие решения в рамках гуманитарных вопросов. Поставлена задача и Главой Республики и Председателем Правительства рассмотреть вопрос с точки зрения уравнивания цены с Российской Федерацией. Я думаю, это получится. Задача стоит, и будем ее решать».

Также, Лавренов сообщил о мерах по сдерживанию цены на топливо в «ДНР»:

«Рост цен на топливо мы сдерживаем благодаря тому, что еще используем ГСМ, закупленные в декабре по старым ценам. Наши предприятия покупают топливо на бирже, осуществляют предоплату. После этого топливо поставляется в Республику. У нас закупка осуществлена еще по старой цене, естественно, мы ограничиваем рост цен».



Теги: Россия, Донбасс, цена, рост цен, топливо, биржа, предоплата, ДНР
 
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