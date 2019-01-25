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Главари ОРДО в росте цен на продукты обвинили «снежную зиму»
25.01.2019 20:40
Повышение цен на продукты на неподконтрольной Украине территории Донецкой области связано со снежной погодой.
Об этом заявил так называемый «министр доходов и сборов «ДНР» Евгений Лавренов, передает donpress.com.
Так, представитель оккупационной власти отметил:
«В этом году зима достаточно снежная. Естественно, это сразу отразилось на стоимости доставки [продуктов], она выросла на 40−50%».
Лавренов уточнил, что сейчас «ДНР» рассчитывает на эффект от отмены или снижения «заградительных пошлин» на кондитерские изделия, безалкогольные напитки и другие товары.
Теги: Донбасс, министр, снег, рост цен, продукты, доставка, повышение, ДНР, цены
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