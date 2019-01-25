«Их сгоняют по 100 тысяч»: Прилепин нервно отреагировал на пост украинского поэта

25.01.2019 13:22

Воевавший на стороне подразделений НВФ «ДНР» российский писатель Захар Прилепин с возмущением отреагировал на слова украинского поэта, прозаика Сергея Жадана о жителях неподконтрольной Украине части Донбасса.

Соответствующий пост он разместил на своей странице в соцсети, передает donpress.com.

Так, Прилепин опубликовал часть интервью Жадана со следующим содержанием:

«У меня есть понимание, как мы, люди по эту сторону фронта, должны относиться к людям по ту сторону фронта. Не как к предателям, а, скорее, как к заложникам. Если мы говорим о сепаратистах как о террористах (а я склонен говорить о них именно так), то следует понимать, что гражданское население, которое находится под властью террористов, — это заложники».

Отвечая на данный пост Прилепин опубликовал фото с похорон убитого главаря «ДНР» Александра Захарченко и написал:

«Спасибо, Сергей. Вот даже фото заложников. Их сгоняют по сто тысяч человек на каждые похороны».