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«Их сгоняют по 100 тысяч»: Прилепин нервно отреагировал на пост украинского поэта
Воевавший на стороне подразделений НВФ «ДНР» российский писатель Захар Прилепин с возмущением отреагировал на слова украинского поэта, прозаика Сергея Жадана о жителях неподконтрольной Украине части Донбасса.
Соответствующий пост он разместил на своей странице в соцсети, передает donpress.com.
Так, Прилепин опубликовал часть интервью Жадана со следующим содержанием:
«У меня есть понимание, как мы, люди по эту сторону фронта, должны относиться к людям по ту сторону фронта. Не как к предателям, а, скорее, как к заложникам. Если мы говорим о сепаратистах как о террористах (а я склонен говорить о них именно так), то следует понимать, что гражданское население, которое находится под властью террористов, — это заложники».
Отвечая на данный пост Прилепин опубликовал фото с похорон убитого главаря «ДНР» Александра Захарченко и написал:
«Спасибо, Сергей. Вот даже фото заложников. Их сгоняют по сто тысяч человек на каждые похороны».
Теги: Донбасс, похороны, ДНР, заложники, Захарченко, соцсети, Захар Прилепин, НВФ
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