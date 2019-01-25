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Архив - Донецкая область

Из РФ со стороны КПП «Гуково» заходят поезда с неизвестными грузами

25.01.2019 16:42
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Из РФ со стороны КПП «Гуково» заходят поезда с неизвестными грузами

На временно оккупированные территории Донецкой области с территории РФ через временно неконтролируемые участки границы заходят железнодорожные составы с неизвестными грузами.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в еженедельном отчете от СММ ОБСЕ на российских КПП Гуково и Донецк на основе информации по состоянию на 22 января 2019 года, имеющемся в открытом доступе

«Наблюдатели СММ ОБСЕ продолжали слышать звуки поездов, идущих по железнодорожным путям, расположенным примерно в 150 метрах к юго-западу от КПП «Гуково». В течение отчетной недели наблюдатели СММ ОБСЕ слышали поезда четыре раза; наблюдатели оценили, что один поезд направлялся в РФ, а три других — в Украину.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) в Украине регулярно информировалась о поездах, направляющихся в Украину.

Визуальное наблюдение было невозможно из-за линии деревьев, расположенных между железнодорожными путями и ППГ».



Теги: Россия, Донбасс, граница, железная дорога, ОБСЕ, КПП, поезда, грузы, РФ
 
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