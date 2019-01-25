Колонна "ихтамнетов" в зимней маскировке покинула Дебальцево: местные жители опасаются обострения на фронтах

25.01.2019 07:35

Из оккупированного города, превратившегося в военную базу пророссийских боевиков и практически уничтоженного боями, выдвинулась колонна военной техники террористов. Их сопровождали легковые авто.

23 января со стороны оккупированного Дебальцево в сторону Донецка выдвинулась крупная колона военной техники, которую видели жители оккупированного региона, передает "Дебальцево Онлайн".

Не менее десяти военных "Уралов" сопровождали легковые машины, а сами боевики имели белую маскировку – Донбасс сейчас буквально засыпан снегом. При этом лица террористы предусмотрительно прикрыли: передвигаясь городскими улицами и по дорогам возле близлежащих сел, боевики надевали балаклавы.

На происшествие сразу обратили внимание жители оккупированных территорий. Многие отметили: вскоре после выхода из города колонны в подконтрольных сепаратистах СМИ появились сообщения об "эскалации конфликта" якобы со стороны украинских бойцов. Люди боятся, что ситуация на фронтах обострится еще больше. "Видим, как раз развозили новое мясо, вот и шумно теперь", - комментирует новость пользователь соцсетей под никнеймом Алекс Афонин.